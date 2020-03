Google ha ufficialmente annullato la sua conferenza degli sviluppatori I / O 2020. La società ha annunciato oggi che l’evento non si svolgerà “in alcun modo quest’anno”.

Quando Google ha annunciato il suo primo cambio di piano all’inizio di questo mese, la società ha dichiarato che avrebbe “esplorato altri modi per evolvere l’I / O di Google per connettersi al meglio con la nostra comunità di sviluppatori“. A quel tempo, sembrava che la società avrebbe ospitato presentazioni e workshop online, proprio come Apple ha annunciato che avrebbe fatto al WWDC entro la fine dell’anno. Tuttavia, la società ora non terrà per nessun motivo l’evento.

A #GoogleIO update: Out of concern for the health and safety of our developers, employees, and local communities — and in line with “shelter in place” requirements by the local Bay Area government — we sadly will not be holding an I/O event in any capacity this year. (1/3)

— Google Developers (@googledevs) March 20, 2020