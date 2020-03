Queste ultime settimane non sono affatto facili per chi si trova in Italia a causa dell’emegenza Coronavirus, pandemia globale dichiarata dall’OMS. Purtroppo, si tratta di una situazione spiacevole per tantissime persone e Paesi che ogni giorno lottano contro questo virus per eliminarlo nel minor tempo possibile.

La pandemia ha avuto riscontri duri su ogni tipo di settore dalle piccole imprese alla ristorazione, in particolar modo quello del petrolio. Da ormai diversi mesi, il prezzo del greggio è sceso a vista d’occhio e in Cina si è registrato una diminuzione della domanda del 21%. A subire un notevole calo sono anche i costi dei carburanti: diesel e benzina.

Diesel e Benzina in calo: i loro prezzi continuano a diminuire

Il prezzo del petrolio ha subito un leggero calo in queste ultime settimane da come svelano numerose analisi in merito. Grazie ai dati del Mise (Ministero dello Sviluppo Economico) sempre aggiornati è possibile scoprire i listini prezzi attuali dei carburanti Diesel e Benzina.

A quanto pare, il prezzo della benzina si aggira intorno ai 1,501 Euro al litro rispetto ai 1,511 Euro a litro di venerdì. Anche il prezzo del Diesel è diminuito e attualmente si aggira intorno ai 1,387 Euro al litro rispetto a 1,398 Euro a litro di venerdì.

A quanto pare il prezzo dei carburanti potrebbe diminuire ancora di più nei giorni a seguire viste le nuove direttive applicate sui cittadini da parte di molti stati dovuta dall’attuale emergenza sanitaria causata dal COVID-19. Non resta che aspettare ulteriori informazioni ufficiali per scoprirne l’andamento.