Il produttore cinese UMIDIGI ha presentato un nuovo smartwatch chiamato UMIDIGI UFit. Il dispositivo gode di un’importante funzionalità di salute: il monitoraggio dell’ossigeno nel sangue (SpO2), una feature non ancora presente su tutti gli smartwatch e di cui, per esempio, Apple Watch non è in possesso. UMIDIGI UFit sarà in vendita globale a soli 29,99 dollari a partire dal prossimo 27 Marzo.

Il livello di ossigeno nel sangue (SpO2) è un indicatore di salute. I livelli di ossigeno nel sangue tra il 95 e il 100% sono considerati sani; livelli di ossigeno nel sangue inferiori all’80% possono invece compromettere la funzionalità cardiaca e cerebrale. E per il rischio contagio coronavirus che preoccupa sempre di più, uno dei sintomi è il basso livello di ossigeno nel sangue.

Alcuni dei dispositivi indossabili di grandi marchi come Fitbit e Garmin implementano già il sensore SpO2 per il monitoraggio dell’ossigeno nel sangue, e stando a quanto riferito da Apple, anche il colosso di Cupertino starebbe pianificando di aggiungere questa importantissima funzionalità sul suo smartwatch nel corso di quest’anno. Quindi è bello vedere anche UMIDIGI fare un salto in avanti e rendere questa funzionalità di salute così accessibile a tutti.

UFit ha uno schermo a colori da 1,3 pollici con design in acciaio inossidabile. Supporta funzionalità tipiche di uno smartwatch, come il monitoraggio della frequenza cardiaca, il monitoraggio del sonno, il monitoraggio dell’attività fisica, il controllo della musica a distanza e così via, ed è resistente all’acqua fino a 50 metri. Il dispositivo, inoltre, garantisce 10 giorni di uso regolare con una singola ricarica.

UMIDIGI UFit sarà disponibile a livello globale al prezzo scontato di 29,99 dollari a partire dal prossimo 27 marzo su AliExpress. Infine, per celebrare il mese della salute di UMIDIGI, l’azienda sta regalando 5 UMIDIGI F2 e 15 UMIDIGI UFit. Puoi scoprire tutti i dettagli per partecipare all’iniziativa sul sito ufficiale.