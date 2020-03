Per tutto l’arco dell’inverno Vodafone non ha fatto mancare le offerte ai nuovi, ma anche ai vecchi clienti. Il gestore britannico da tempo non garantisce solo promozioni relative al campo della telefonia, ma offre benefici anche per quanto concerne il panorama dell’intrattenimento.

Vodafone, le promozioni con Sky ad un prezzo da ribasso

I clienti di telefonia fissa hanno la facoltà di attivare uno dei pacchetti Vodafone TV. Attraverso questa piattaforma, è possibile accedere ad i principali canali di Sky utilizzando il servizio NOW TV.

La disponibilità di NOW TV è garantita agli abbonati del gestore con un abbonamento di Fibra Ottica. Con le offerte base, tutti i pacchetti con i canali Sky contemplano uno sconto di 10 euro rispetto ai costi di listino.

Coloro che acquisteranno il ticket Sport potranno accedere a grande esclusive tra cui Serie A, Champions League, Formula 1 e NBA. Il costo di questo abbonamento è di 20 euro, con uno sconto netto rispetto ai 30 euro mensili di listino. La visione del doppio pacchetto con Intrattenimento e Sport comporta una spesa mensile di 30 euro, sempre con un risparmio di 10 euro a confronto dei 40 euro di listino.

Acquistando il ticket Intrattenimento, invece, lo sconto sarà relativo al piano di telefonia fissa. Utilizzano il pacchetto base della Vodafone TV, gli abbonati potranno ricevere in bolletta uno sconto di 10 euro sui costi della Fibra Ottica.

Sarà possibile attivare una delle promozioni di Vodafone TV attraverso il sito ufficiale del gestore inglese. Per un tempo limitato è possibile chiedere al gestore inglese anche un periodo di prova di 3 mesi per il servizio televisivo.