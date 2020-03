La Tesla Model Y ha iniziato il suo giro di consegne

Tesla Model Y potrebbe fare faville, ma il clima attuale rende tutto un incognita

Tesla Model Y condivide molto in comune con la Model 3 berlina, ed è senza dubbio un’alternativa più ragionevole rispetto alla Model X. Non si ottengono le prestazioni della X, ovvero la sua sofisticata tecnologia in cabina o quelle esclusive porte ad ala di falco, ma si ottiene molto più spazio rispetto alle altre due con un’opzione per avere sette posti.

Le consegne sono una buona notizia per Tesla, che sperava di dilazionarli per tutto il corso del 2020. Detto questo però, potrebbe non avere lo stesso ottimismo ora che l’epidemia di coronavirus sta influenzando la produzione in più settori. Non è chiaro per quanto tempo Tesla può mantenere un rendimento elevato o se i clienti penseranno agli acquisti delle sue auto elettriche nel clima attuale.