Iliad sorprende i suoi quattro milioni e mezzo di utenti con il ritorno di un servizio fondamentale per tutti. La novità è importante dopo la Giga 50 con minuti ed SMS Illimitati con traffico dati 4G Plus. Ecco che cosa è arrivato.

Iliad: dopo la delusione torna la novità del passato

Le app Iliad sono in assoluto la cosa che più viene recriminata dagli utenti. Nel momento in cui scriviamo c’è contezza del fatto che App Store e Play Store non distribuiscono una piattaforma di controllo per i contatori delle offerte.

Dopo la delusione per l’arrivo di una nuova tariffa concorrente decisamente low-cost il gestore francese decide di riprendersi lo scettro con la pubblicazione dell’applicazione Config Iliad, ora disponibile per tutti gli utenti Android dello store Google.

Come possiamo ricordare tale piattaforma garantisce la configurazione automatica dei parametri APN. Negli ultimi mesi i clienti hanno usato la scomoda procedura manuale ma adesso ha fatto ritorno la versione gratuita dell’app che semplifica la vita di tutti. Si somma alla piattaforma Portabilità Seriale SIM, che permette di copiare il seriale CCID della scheda, ed al sistema di gestione della Segreteria Visiva Iliad per l’accesso ai messaggi vocali lasciati dai contatti.

Procedura di configurazione manuale APN

Come già detto, i clienti possono usare anche la configurazione manuale settando opportunamente i parametri di rete da menu Rete Mobile del proprio dispositivo. Si rispettano le seguenti direttive:

APN: iliad

Nome Utente: vuoto

Password: vuoto

MMSC: http://mms.iliad.it

MCC: lascia il valore predefinito o iscrisci 222 o 208

MNC: lascia il valore predefinito o iscrisci 50 o 15.

La procedura è parimenti valida per dispositivi Android ed iOS in mancanza dell’applicazione ufficiale.