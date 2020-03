Borderlands è un videogioco prodotto da Gearbox Software, nato per PlayStation 3, Xbox 360, per Windows e Macintosh. Si tratta di uno sparatutto diventato una saga e realizzato in tecnica cel-shading, una tecnica che imita lo stile grafico dei fumetti. Il giocatore deve completare delle quest, proprio come nei GDR, e da queste riceverà dei punti esperienza. Ne sono usciti finora 4 capitoli: Borderlands, Borderlands 2, Borderlands: The Pre-Sequel e infine Borderlands 3. Quest’ultimo capitolo è in procinto di rilasciare la seconda espansione del gioco.

Ecco tutto quello che sappiamo sulla nuova espansione e su questo gameplay

Come abbiamo detto, mancano ancora 10 giorni al lancio di questa nuova espansione di Borderlands 3 chiamata Guns, love and tentacles. La nuova narrativa, vedrà protagonisti Sir Alister Hammerlock e Wainwright Jacobs, in procinto di sposarsi su Xyloguros, il pianeta ghiacciato. A fare da sfondo a tutto questo virgola la innevata località di Cursehaven e la carcassa di un mostro lovecraftiano che dona il sottotitolo all’espansione.

Già dai primissimi minuti di Gameplay, notiamo la ricomparsa di un vecchio personaggio della saga che già in molti conosciamo: Gaige la Mecromante insieme a Deathtrap. Questo personaggio è ricercato nella stragrande maggioranza della galassia, eppure in questa occasione diventerà la wedding planner dei due protagonisti. Sarà proprio lei a organizzare il matrimonio come potrete vedere all’interno del video pubblicato su YouTube proprio dal canale del videogioco.

Coloro che possiedono il Season Pass e la Super Deluxe Edition potranno scaricare questa espansione gratuitamente a partire dal 26 marzo. Vi ricordiamo che Borderlands 3 si trova anche su Steam, attualmente disponibile a un prezzo scontato, sebbene per poco.