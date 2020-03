E’ oramai notizia di poche ore l’aggiornamento di WhatsApp che gran parte del pubblico stava attendendo da mesi, se non anche da anni. Finalmente gli sviluppatori hanno finito i lavori relativi al lancio della Dark Mode: questo strumento sarà disponibile a breve per gli smartphone con iOS e con Android.

WhatsApp, allo studio un nuovo upgrade con Facebook ma il pubblico non gradisce

La Dark Mode già in queste prime ore dimostra di essere molto apprezzata dal pubblico. Non sempre però gli upgrade di WhatsApp riescono a catalizzare l’attenzione positiva della platea. Alcuni rumors relativi ad un aggiornamento pensato da Facebook, ad esempio, hanno scatenato non poco dissenso.

Come tutti sanno Facebook ha acquistato le azioni di WhatsApp nell’oramai lontano 2014. Ad oggi i due servizi sono sempre più vicini, nella forma e nei contenuti. In futuro la realtà potrebbe tra le due piattaforma potrebbe essere anche più stretta. Gli sviluppatori, infatti, starebbero pensando di allargare le chat di WhatsApp anche agli amici di Facebook. La chat, insomma, prenderebbe il posto di Messenger, sinora unico punto di riferimento per le comunicazioni via social.

Proprio questo possibile aggiornamento ha creato malumori verso gli utenti, specie coloro che spingono da tempo per una netta indipendenza tra Facebook e WhatsApp. Per capire lo stato d’animo del pubblico, basta sottolineare come molti abbiano anche minacciato un’esodo di massa da WhatsApp.

Dietro queste contestazioni c’è, ad onor del vero, un non detto. Alcune persone sono intimorite da una possibile fusione della chat con la stessa Facebook. Allo stato attuale però questo scenario è più che remoto.