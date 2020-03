Windows è attualmente il sistema operativo maggiormente presente sui PC nei salotti del mondo.

Questa sua enorme popolarità e tutto sommato meritata, dal momento che unisce facilità d’uso ad un ottima fluidità e tante funzionalità.

Ma ovviamente non è tutto oro ciò che luccica, dal momento che anche Windows, come ogni piattaforma informatica, non è esente da bug.

I bug altro non sono che piccoli errori del codice alla base di un programma, i quali alle volte generano effetti bizzarri e leggeri, ma alle volte possono rivelarsi devastanti.

Microsoft conferma il bug

Microsoft ha annunciato in un bollettino di sicurezza di aver scovato una falla nel protocollo Server Message Block 3.1.1 (SMBv3) di Windows 10 1909/1903 e Windows Server 1909/1903.

Questo servizio è adoperato nella condivisione file, stampanti e altre risorse in rete locale e internet.

Questa vulnerabilità permette l’esecuzione di un codice in remoto, dal momento che il protocollo soffre di un errore nella gestione dei file compressi, che lo rende vulnerabile ad attacchi di tipo wormable.

Questo tipo di attacco poneva le basi ai famosi ransomware Wannacry e NotPetya nel 2017.

A peggiorare la situazione sta il fatto che, è sufficiente colpire un singolo computer nella rete locale, per distribuire un malware a tutti i computer connessi ad esso.

La soluzione al problema dovrebbe presto arrivare, infatti Microsoft ha in programma un aggiornamento per risolvere la falla in maniera definitiva.

Nel mentre non resta che attendere tenendo gli occhi aperti e vigili sull’arrivo di un nuovo aggiornamento, da installare per garantire la massima sicurezza del vostro sistema.