Il bollo auto ed il canone Rai si ritrovano nuovamente al centro di una bufera mediatica causata da una notizia circolata in rete nell’ultimo periodo, la quale millantava la possibile abolizione delle due tasse più odiate di sempre a partire dall’anno corrente, il 2020.

In tantissimi sono caduti nella trappola ordita alla perfezione dalla fake news, iniziando a diffondere per il resto del nostro paese una speranza che presto si è dimostrata essere completamente vana. Ci dispiace annunciarvi che quello che avete letto è tutto falso, il bollo auto ed il canone Rai saranno da pagare anche nel 2020.

La motivazione che non avrebbe dovuto nemmeno farvi lontanamente pensare ad una simile eventualità è più che comprensibile. Ogni anno le due tasse permettono un guadagno di oltre 7,5 miliardi di euro alle casse Statali (sebbene il bollo auto sia gestito interamente dalle Regioni).

Canone Rai e Bollo Auto: la fake news ha colpito milioni di utenti

Il periodo economico che stiamo attraversando, Coronavirus a parte, è tutt’altro che florido; se avete letto i giornali o guardato i telegiornali, sicuramente avrete sentito parlare di debito pubblico e del possibile aumento dell’IVA.

In poche parole lo Stato Italiano sta spendendo troppo e non riesce ad ottenere ricavi tali da sopperire alle uscite, di conseguenza sta continuando ad indebitarsi, con il rischio di ricevere multe/sanzioni dall’Unione Europea per inadempimenti o sforamenti vari. L’ipotesi più accreditata nel 2019 parlava del possibile aumento dell’IVA al 23% (fortunatamente scartata, almeno per il momento), ma in una simile situazione è davvero impensabile credere nella riduzione delle tasse sulle spalle dei cittadini.