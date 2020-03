Le comunicazione attraverso dispositivi mobili, come Smartphone e PC, negli ultimi anni hanno attraversato una rapida evoluzione dettata dalle molteplici applicazioni di messaggistica disponibili in maniera gratuita sia sul Play Store che sull’App Store. Tra i servizi più utilizzati in tutto il mondo non possiamo non citare Whatsapp e Telegram che, di fatto, da anni dominano il settore della messaggistica istantanea. Come facilmente possiamo immaginare, Whatsapp risulta essere molto più utilizzata ed apprezzata di Telegram ma, di recente, pare che qualcosa sia cambiato. Scopriamo di seguito maggiori dettagli a riguardo.

Telegram batte Whatsapp: ecco perché

A differenza di quanto possiamo immaginare, ad oggi sono molteplici gli utenti in tutto il mondo che preferiscono utilizzare il servizio offerto da Telegram piuttosto che quello offerto da Whatsapp. Il motivo principale di questa scelta da parte degli utenti è sicuramente legato alla sicurezza dei messaggi. Nonostante Whatsapp utilizzi ormai da tempo la crittografia end-to-end, a quanto pare Telegram offre delle soluzioni ancor più sicure.

Tutti gli utenti di Telegram, infatti, possono avviare in pochi secondi una chat completamente segreta che, di fatto, permette a due persone di scambiarsi messaggi che, dopo un determinato periodo, si autodistruggono, eliminando ogni traccia.

Ovviamente la sicurezza non è l’unico aspetto che rende Telegram un servizio migliore di Whatsapp. Tra i tanti pregi, infatti, sono presenti i tanto apprezzati canali che, a differenza di Whatsapp, permettono agli utenti di creare dei veri e propri gruppi senza alcun limite di capienza.

Per chi fosse interessato, infine, Telegram è disponibile al Download gratuitamente sia su Play Store che su App Store.