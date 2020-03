Apple sta lavorando a una funzionalità che consentirà ad Apple Watch di rilevare per la prima volta i livelli di ossigeno nel sangue, secondo i frammenti di codice iOS 14 ottenuti da 9to5Mac.

Attualmente, gli orologi Apple serie 1 e successivi possono avvisare chi li indossa quando rilevano ritmi cardiaci irregolari che suggeriscono che potrebbero essere a rischio di fibrillazione atriale (AFib). Possono anche inviare avvisi quando la frequenza cardiaca di un utente rimane al di sopra o al di sotto di un BPM (battiti al minuto). Con la capacità di monitorare i livelli di ossigeno nel sangue, Apple Watch potrebbe anche avvisare chi lo indossa se è a rischio di arresto respiratorio o cardiaco.

I livelli di ossigeno nel sangue possono anche essere utili per gli atleti. Possono indicare quanto i loro corpi si adattano ai diversi livelli di attività.

Apple Watch: la nuova funzione può essere fondamentale per gli atleti e per i medici

Il monitoraggio dell’ossigeno nel sangue è una delle numerose funzioni su cui Apple sta lavorando per espandere le capacità di salute dei suoi smartwatch. La società sta anche lavorando alla correzione di un bug nella funzione elettrocardiogramma (ECG). Questo bug ha portato Apple Watch Serie 4 e 5 a prendere letture inconcludenti di frequenze cardiache tra 100 e 120 BPM. Lo scorso autunno, un elenco dell’App Store ha accennato a un’app Sleep inedita, che consentirebbe agli utenti di impostare l’ora di andare a letto e i tempi di sveglia, nonché di portare il monitoraggio del sonno tanto atteso su Apple Watch.

Apple non sarebbe la prima azienda a implementare questa funzione per i dispositivi indossabili. Fitbit ha lanciato il monitoraggio dell’ossigeno nel sangue sulla sua linea Versa e sui suoi tracker di fitness Charge 3 e Ionic all’inizio di quest’anno. È probabile che Apple possa offrire una versione più avanzata di questa funzione. Fitbit non vuole che i suoi dati vengano utilizzati per le diagnosi mediche. Apple invece ha commercializzato pesantemente i suoi recenti Apple Watch come dispositivi in ​​grado di migliorare le conversazioni con i medici.