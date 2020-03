Huawei Mate XS è il nuovo smartphone di Huawei dal display pieghevole, previsto a breve in uscita sul mercato italiano e internazionale. Da domani 10 marzo 2020 fino al 20 marzo 2020, questo smartphone sarà pre-ordinabile nei più importanti negozi di elettronica di consumo, presso il Huawei Experience Store con sede a Milano e naturalmente su Amazon. Esistono una serie di vantaggi che verranno dedicati agli utenti che decidono di acquistarlo in pre-ordine, ecco quali sono.

Huawei mate XS, quali sono i vantaggi del fare il pre-ordine

Tutti coloro che pre-ordineranno questo nuovo smartphone pieghevole nei negozi sopracitati, potranno ricevere in anteprima questo nuovo dispositivo, nonché 50 GB di memoria extra sul proprio Huawei Cloud per immagazzinare i dati e come se non bastasse, Huawei offre a questi utenti un servizio di supporto post-vendita attivo tutti i giorni via telefono o via WhatsApp. Un servizio di assistenza gratuita nonché di ritiro e consegna a domicilio e una priorità sulla riparazione presso il Customer Service Center.

Il processore che questo dispositivo possiede è un Kirin 990 5G, nonché un display FullView da 8 pollici ripiegabile verso l’esterno e costituito da due strati di poliimmide uniti da un adesivo trasparente. La SuperSensing Quad Camera è costituita da una fotocamera ultra grandangolare da 16 megapixel, un’altra fotocamera 3D Depth Sensing camera, e un teleobiettivo da 8 megapixel. Grazie alla posizione in cui la fotocamera è stata disposta, sia soggetto che fotografo possono lavorare contemporaneamente sugli scatti.

Il Mate XS è in grado all’occorrenza di trasformarsi in un unico grande schermo tramite un click su un tasto nella barra laterale. Pertanto è in grado di interagire in due modi diversi: tramite la originale modalità MultiWindow la quale permette di utilizzare contemporaneamente due app, una accanto all’altra e una modalità in cui invece è possibile estendere a entrambi gli schermi l’utilizzo di una singola app.

Con sistema operativo Emui 10, questo dispositivo offre una AppGallery e un Mobile Service in esclusiva per Huawei. Esiste anche da poco la Huawei Community volta a condividere informazioni e pareri sui propri dispositivi, ed è raggiungibile on-line nella sezione apposita sul sito dei consumatori non che presente come app scaricabile dalla Huawei app gallery a breve. Come abbiamo detto, il preordine è disponibile a partire da domani 10 marzo presso i negozi di elettronica, presso l’experience store presente nella citylife di Milano e su Amazon al prezzo consigliato di 2.599 euro.