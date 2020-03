Il nuovo Sistema Operativo di Huawei approderà in modo ufficiale sugli smartphone della multinazionale in settembre 2020. A partire da tale mese di riferimento, EMUI 11 apporterà diverse novità al suo interno, utili soprattutto a combattere quel ban imposto da Trump e che porterà Android ad abbondare questa serie di smartphone e non solo;

Ricco di funzioni innovative e di sistemi alternativi, quindi, il nuovo OS di casa Huawei non si farà fermare in alcun modo da questo piccolo-grande misfatto e continuerà a portare avanti il marchio oramai famoso in tutto il mondo. Previsto per fine estate, quindi EMUI 11 verrà rilasciato gradualmente permettendo, in tal modo, a tutti gli smartphone ancora in attesa di ricevere in primo luogo EMUI 10.

EMUI 10 e 11: svegliati gli smartphone in attesa dell’aggiornamento

Prima di scoprire quali saranno i device interessati dalla versione 11 dell’OS, scopriamo quali ancora sono in procinto di ricevere la versione 10. In particolar modo abbiamo:

Huawei Y9 Prime 2019;

Huawei Y9 2019;

Huawei Y7 Pro 2019;

Huawei P20 e P20 Pro;

Huawei P Smart 2019, P Smart + 2019 e P Smart Z;

Huawei Mate 10, Mate 10 Pro, Mate 10 e Mate RS Porsche Design;

Huawei Y6;

Huawei Y7;

Huawei Y7 Pro;

Huawei Y7 Prime.

Honor Magic 2.

Huawei Maimang 8;

Huawei MediaPad M6 10.8;

Huawei MediaPad M6 8.4;

Huawei Enjoy 10 Plus;

Huawei Enjoy 9S;

Huawei Nova 5, Nova 5 Pro, Nova 5i, Nova 4 e Nova 4e;

Honor 20, 20 Pro e 20 Lite;

Honor View 20;

Honor View 10;

Honor 10, Honor 10 GT, Honor 10 Lite e Honor 10 Youth Edition;

Honor Note 10;

Honor Play

Honor 9X;

Honor 9X Pro;

Honor 8X;

Honor 8C;

Honor 8A.

Riceveranno, invece, EMUI 11 ufficialmente: