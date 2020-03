Google Chrome si aggiorna rendendolo il miglior browser del 2020

Nel corso delle ultime settimane, Google ha avviato i lavori per la realizzazione di un sistema di sicurezza avanzato da implementare all’interno del Browser numero 1 al mondo. Stiamo parlando di Chrome, il principale Browser offerto da Google che negli ultimi anni ha riscosso parecchio successo in tutto il mondo, conquistando gli Smartphone di oltre 5 miliardi di persone. Il browser, che di recente ha raggiunto la versione 81, è quindi in attesa dell’aggiornamento n. 82 che, di fatto, introdurrà alcune importanti novità dal punto di vista sicurezza. A partire dalle prossime settimane, quindi, Google Chrome inizierà bloccare tutti i download avviati su siti web che non dispongono del certificato HTTPS. Scopriamo di seguito i dettagli.