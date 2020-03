Comet lancia un volantino davvero insuperabile, all’interno della campagna promozionale gli utenti hanno la possibilità di trovare tantissime offerte e di prezzi bassi con i quali gli utenti riescono a raggiungere l’acquisto di smartphone di fascia alta, spendendo cifre più che accettabili.

La soluzione qui descritta affonda le proprie radici nel cosiddetto Tasso Zero, ovvero nella possibilità di richiedere un prestito senza interessi, tramite il quale l’utente si ritrova a ripagare l’intera cifra in comode rate fisse mensili addebitate in automatico sul conto corrente. Per ottenerlo l’utente deve spendere almeno 199 euro e superare il test di affidabilità creditizia, concernente la consegna delle buste paga dei mesi precedenti.

Tutti i codici sconto Amazon e le migliori offerte in assoluto sono disponibili sul canale Telegram ufficiale di TecnoAndroid.

Volantino Comet: offerte da non perdere con i migliori prezzi

Se stavate aspettando l’occasione giusta per acquistare un nuovo elettrodomestico, potrebbe essere effettivamente arrivata, scegliendo uno dei modelli contrassegnati, infatti, potrete anche ricevere la scopa elettrica Rowenta Air Force Flex a titolo completamente gratuito (il suo valore commerciale è di 349 euro).

Non rientranti nella suddetta campagna promozionale, ma comunque interessanti, sono i tantissimi smartphone in promozione, come LG K20, LG G8s, LG K40s, Oppo A9, Oppo A5, Motorola One Zoom, Huawei P30 pro, Huawei Y6 2019, Huawei P Smart+ 2019 o Motorola One Macro.

Il volantino Comet è questo e moltissimo altro ancora, per maggiori informazioni in merito alla soluzione in oggetto, aprite tutte le pagine indicate nel dettaglio qui sotto (ricordatevi che sono attive ovunque in Italia).