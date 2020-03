Alcuni giorni fa, Respawn First ha pubblicato un articolo in cui riportava la scoperta di un brevetto per il controller della PlayStation 5 di Sony, che a Dicembre di quest’anno dovrebbe finalmente essere lanciata sul mercato. Questo controller non ha ancora un nome ufficiale, ma viene già chiamato DualShock 5 dai fan. Ma quali sono le caratteristiche di questo futuro controller che tanto siamo curiosi di conoscere?

DualShock 5, ecco cosa sappiamo sulle sue caratteristiche

Secondo questo brevetto, il nuovo controller sarà dotato di un sensore in una o in entrambe le impugnature, che sarà in grado di rilevare l’attività elettrodermica delle mani, pertanto il livello di sudore e il battito cardiaco di chi sta giocando. Questo, in modi che ancora non siamo in grado di spiegare, influenzerà e personalizzerà l’esperienza di gioco di ognuno in base al biofeedback. Sembra anche che possa avere la ricarica wireless.

Sebbene non venga spiegato quali saranno le personalizzazioni, dal brevetto si evince che in qualche modo al biofeedback verrà collegata anche la PlayStation Camera e che è stato progettato per la realtà aumentata, pertanto anche le esperienze VR saranno strettamente collegate a questo nuovo controller. Un’esperienza immersiva e altamente interattiva per i giocatori, come il brevetto stesso recita.

Questo nuovo modo di registrare l’esperienza, potrebbe cambiare di molto il mercato dei videogiochi. Da una parte potrebbe favorire le aziende a comprendere meglio le risposte emotive degli utenti ai giochi che si trovano sul mercato. Dall’altra però esistono anche aspetti negativi, come ad esempio il timore che venga fatto un uso improprio di questi dati, come la vendita e la condivisione non autorizzata.