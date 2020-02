Nonostante manchi solamente una settimana al loro arrivo ufficiale sul mercato, continuano ad arrivare nuove informazioni sui prossimi top di gamma Oppo Find X2 Pro e Oppo Find X2. Di quest’ultimo dispositivo, in particolare, sono da poco state pubblicate online alcune immagini dal vivo che ci confermano quanto trapelato finora.

Oppo Find X2: ecco la tripla fotocamera con lente periscopica

Soltanto due giorni fa erano spuntate in rete alcune immagini teaser in cui veniva raffigurato il design posteriore di questo nuovo smartphone a marchio Oppo. Nei teaser era possibile osservare principalmente il comparto fotografico e ora, con l’arrivi di queste nuove immagini dal vivo, abbiamo una conferma di quanto trapelato dai teaser.

Osservando queste nuove immagini, possiamo infatti notare come siano presenti tre fotocamere posteriori leggermente sporgenti rispetto alla scocca. Uno di questi tre sensori, ovvero quello posto in alto, ha la chiara forma di una lente periscopica, come quelle che abbiamo avuto modo di vedere ad esempio sugli scorsi top di gamma dell’azienda cinese Huawei. La backcover del dispositivo non presenta poi nient’altro, fatta eccezione per i bordi laterali che sono leggermente curvi.

Abbiamo anche una piccola immagine dal vivo della parte frontale di Oppo Find X2. Anche in questo caso, è confermata la presenza di un display con un foro posto a sinistra e anche qui abbiamo i bordi del pannello con una leggera curvatura. Questo display sarà un eccellente AMOLED con una diagonale pari a 6.7 pollici in risoluzione QHD+. Il pannello avrà poi un refresh rate di 120 Hz e una luminosità massima di 1200 nit.