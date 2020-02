L’operatore virtuale e secondo brand di Wind Tre, Very Mobile, a distanza di pochi giorni dal lancio del sito web e della sua prima offerta a soli 4.99 euro al mese, ha deciso di pubblicizzarsi anche tramite degli spot televisivi.

Gli spot in questione hanno iniziato ad andare in onda lo scorso 24 febbraio 2020, proprio in concomitanza dell’apertura del nuovo sito web. Scopriamo insieme le offerte proposte.

Very Mobile lancia il suo primo spot pubblicitario

Nei video, urati dall’agenzia di comunicazione SuperHumans, il tema è quello della creatività, ed è presente anche il claim: “è proprio very“. Nei due video viene pubblicizzata la nuova e prima offerta dell’operatore, denominata Very 4.99 disponibile per i primi 20 mila clienti. Questa offerta prevede minuti illimitati verso tutti i numeri mobili e fissi nazionali, SMS illimitati verso tutti i numeri nazionali e 30 GB di traffico internet in 4G a 4.99 euro al mese.

L’offerta è al momento acquistabile solamente online con spedizione della nuova SIM gratuita e prevede un costo di attivazione della SIM di 25 euro in promozione a 5 euro per i nuovi numeri e per i clienti in portabilità da specifici operatori. In uno degli spot pubblicitari una voce fuori campo pronuncia la frase: “per i veri romantici, un prezzo very piccolo“, mentre viene inquadrata una saracinesca con la scritta “senza di te non so stare”.

Alla fine del video in questione viene inquadrato un cane al guinzaglio, che potrebbe ricordare uno dei primi spot mandati in onda da Infostrada. In un altro spot, una ragazza in coda su una moto indossa un casco con la scritta “ora che hai suonato canta” in risposta al clacson. La frase dello spot in questo caso recita “per i very creativi un prezzo very piccolo“. Vi ricordo che per maggiori dettagli potete visitare il nuovo sito ufficiale dell’operatore.