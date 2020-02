L’operatore virtuale CoopVoce, secondo le ultime indiscrezioni, potrebbe presto lanciare una nuova offerta denominata Smart 15 con minuti, SMS e Giga a soli 7.50 euro al mese.

Nelle ultime settimane abbiamo parlato spesso dell’operatore in questione e delle offerte che sono state proposte, sia ai nuovi che ai già clienti. Scopriamo ora la Smart 15 nel dettaglio.

CoopVoce lancerà presto la Smart 15 a 7.50 euro al mese

Più precisamente, dal prossimo 27 febbraio 2020 sarà disponibile una nuova offerta di CoopVoce denominata Smart 15, disponibile sia per i nuovi che già clienti. L’offerta appena menzionata prevede 1000 minuti verso tutti i numeri mobili e fissi nazionali, 1000 SMS verso tutti e 15 GB di traffico internet fino in 4G su rete Tim a 7.50 euro al mese. Per tutti i nuovi clienti è previsto un costo della nuova SIM di 10 euro con 5 euro di traffico incluso.

I già clienti invece dovranno sostenere un costo di attivazione di 9 euro, da sommare al costo anticipato del primo mese. La nuova Smart 15, come tutte la altre offerte dell’operatore virtuale, renderà disponibile in Roaming all’interno dell’Unione Europea, l’intero bundle nazionale senza alcun limite, nemmeno per il traffico dati.

In caso di superamento del traffico dati incluso dell’offerta, la navigazione verrà bloccata fino al rinnovo successivo. In caso invece di superamento di minuti ed SMS, si applicheranno le condizioni del piano tariffario a consumo, denominato Superfacile. Il piano in questione prevede chiamate a 12 centesimi di euro al minuto e SMS a 12 centesimi e SMS a 12 centesimi ciascuno. Per non perdervi l’offerta, sintonizzatevi sul sito ufficiale dell’operatore a partire da giovedì.