I numeri telefonici attualmente in uso sono milioni. Basti pensare che chiunque possiede almeno una SIM a cui è associato un numero di telefono. La trasmissione “Le iene” in una recente puntata ha evidenziato la nuova tendenza che circola tra le aziende; pagare tantissimi soldi per i numeri telefonici che per le loro particolari combinazioni sono più facili da ricordare. Nella trasmissione si prende ad esempio un caso che ha dell’incredibile, una SIM con un numero di telefono formato da una sola cifra (prefisso escluso), venduta per 2 milioni di euro.

Ecco le combinazioni che possono valere molti soldi

Il caso di Dubai di cui abbiamo appena parlato è assolutamente unico nel suo genere, soprattutto per la cifra pagata dall’azienda per assicurarsi quel numero telefonico. Ci sono comunque diversi tipi di combinazioni numeriche in grado di fruttare un piccolo patrimonio. Per esempio le combinazioni formate da coppie di numeri uguali sono molto appetibili per le aziende. Altra combinazione numerica di valore è quella che vede, prefisso escluso, i numeri in scala crescente, in Italia una SIM con i requisiti appena descritti, è stata venduta per circa sessanta mila euro. Consci di tutto questo, gli operatori telefonici nazionali hanno avviato una lodevole iniziativa in collaborazione con la redazione de “Le iene”. L’iniziativa consiste nel vendere all’asta proprio i numeri telefonici con combinazioni facili da ricordare messi a disposizione dai gestori della telefonia, devolvendo tutto il ricavato all’Istituto Nazionale Tumori. Controllate quindi, quello che può sembrare un numero buffo per la somiglianza della sua combinazione numerica, può valere una piccola fortuna.