L’andamento di Iliad in questi primi due mesi del 2020 è del tutto speculare a quello del precedente 2019. Il gestore di telefonia francese si sta confermando un rivale sempre più agguerrito per TIM, Vodafone e Wind. Le promozioni a basso prezzo continuano ad attivare una fascia sempre più numerosa di pubblico.

Iliad, sul sito ufficiale si possono attivare due offerte che pochi conoscono

La ricaricabile principale in casa Iliad resta la Giga 50. Quest’iniziativa rappresenta oramai una solida certezza con le sue soglie di consumo che prevedono telefonate ed SMS senza limiti a cui si aggiungono i tradizionali 50 Giga per la navigazione internet. Il prezzo mensile si attesta sui 7,99 euro.

La Giga 50 non è però – rispetto a quanto si crede – l’unica promozione presente a listino di Iliad. Il provider propone, infatti, a chi attiva una nuova SIM due promozioni sempre caratterizzate dal low cost.

In primis, gli abbonati possono contare sulla Giga 40. Nell’apposita sezione del sito ufficiale del gestore, è possibile sottoscrivere una ricaricabile che prevede un pacchetto base standard con consumi illimitati per telefonate ed SMS. A tutto ciò si aggiungono 40 Giga per la navigazione internet in Italia, con la presenza di 4 Giga per il roaming. Il prezzo di rinnovo, in questo caso, è di 6,99 euro ogni mese.

Sempre Iliad garantisce al suo pubblico la possibilità di attivare una promozione Voce. In questo caso, i contenuto prevedono minuti no limits effettuare chiamate verso tutti i numeri fissi e mobili sul suolo nazionale ed internazionale. Ogni mese, la ricaricabile Voce comporta una spesa di 4,99 euro.