La piattaforma di e-commerce Amazon ha deciso di rendere nuovamente disponibile la promozione dedicata all’acquisto di libri universitari, riservata ai clienti del proprio servizio Prime.

Infatti fino alle 23.59 del prossimo 11 aprile 2020 lo store online vi consentirà di ricevere in regalo un buono del valore di 15 euro a fronte di una spesa minima di 50 euro per testi universitari presenti nella pagina dedicata alla promozione. Inoltre l’iscrizione a Prime è molto conveniente per gli studenti universitari. Scopriamo i dettagli.

Amazon Prime Student: torna la promozione per gli universitari

A tutti gli studenti universitari ricordiamo che possono sfruttare il periodo di prova di ben 90 giorni, invece che 30 e, trascorso questo periodo di tempo, pagheranno una quota molto conveniente per il servizio, fino al giorno della propria laurea. La quota annuale è infatti scontata del 50% rispetto al prezzo di listino, parliamo quindi di 18 euro all’anno invece che 36.

Tornando alla festa del libro Amazon, vi ricordiamo che è attiva dallo scorso 17 febbraio 2020 fino all’11 aprile 2020. La promozione sarà applicabile sui libri presenti nella pagina dedicata e in quelle successive, appartenenti alla promozione di libri e venduti dalla piattaforma. Sono esclusi gli eBook Kindle e i prodotti sponsorizzati. Ciascun cliente, a fronte di una spesa minima di 50 euro riceverà un buono sconto di 15 euro da spendere sulla piattaforma.

Il buono sconto ti sarà inviato via email una volta concluso il contratto di acquisto a seguito della spedizione dell’ordine. Ci teniamo a precisare che gli acquisti effettuati con modalità 1-Click e gli ordini che prevedono più di una modalità o indirizzo di spedizione non contribuiscono al raggiungimento della soglia minima di 50 euro. Per tutte la altre informazioni, visitate il sito ufficiale della piattaforma.