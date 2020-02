La piattaforma di streaming più famosa al mondo rinnova continuamente il proprio catalogo per assecondare al meglio i gusti e le esigenze degli utenti.

Questo frequente switch ha certamente i suoi lati positivi: consente l’inserimento di nuove serie TV e nuovi film, così come anche cartoni animati e documentari, che possono incontrare il favore del pubblico. In questa maniera, si aggiorna spesso il pool di proposte all’interno del catalogo, offrendo un’ampia gamma di possibilità per qualsiasi occasione, mood o interesse.

D’altra parte, l’aspetto negativo corrisponde all’eliminazione di determinati contenuti, aventi magari scarso seguito o presenti sulla piattaforma da troppo tempo. L’eliminazione è spesso conseguente alla cancellazione di serie TV, anche animate, che non vengono rinnovate per le stagioni successive e sono costrette a chiudere i battenti in anticipo o a non avere una degna conclusione.

Naturalmente queste circostanze non sono particolarmente gradite agli utenti: ogni serie infatti ha il suo seguito, e la sua eliminazione viene recepita negativamente dal pubblico.

Netflix cancella alcune serie TV, e i fan restano delusi

Le scelte di Netflix nell’eliminazione di determinati titoli sono spesso indotte da scarsa attrattività verso il pubblico. L’interesse è dunque quello di preservare risorse per destinarle a contenuti “più meritevoli” di essere finanziati o per introdurre nuove features nella piattaforma, per renderla sempre più user friendly.

Detto questo, ecco quali serie termineranno o saranno cancellate in questo 2020.