L’operatore virtuale NT Mobile, attivo su rete Vodafone, ha recentemente deciso di prorogare l’attivazione della propria offerta denominata Valentine, che regala anche una SIM aggiuntiva se attivata online.

La promozione, lanciata per il periodo di San Valentino, scadeva inizialmente ieri 15 febbraio 2020, ora è stata prorogata fino al prossimo 29 febbraio 2020. Scopriamo insieme cosa prevede.

NT Mobile proroga la propria offerta di San Valentino fino al 29 febbraio 2020

L’offerta in questione è attivabile da tutti i nuovi clienti che la acquistano online. Prevede minuti illimitati verso tutti i numeri mobili e fissi nazionali e 50 GB di traffico internet alla massima velocità disponibile su rete 4G Vodafone a soli 7.99 euro al mese. Ogni SMS, non inclusi nella promozione, verrà tariffato a 5 centesimi di euro ciascuno, come prevede il Piano Base.

Tutti i clienti che acquistano online la nuova offerta dedicata a San Valentino, riceveranno gratuitamente in regalo anche una seconda SIM con il costo di attivazione dell’offerta e il primo mese in omaggio. Per l’offerta Valentine occorrerà pagare 7.99 euro di primo mese anticipato e 9.99 euro di attivazione, per un totale di 17.98 euro. Una volta completato l’acquisto il nuovo cliente riceverà anche una seconda SIM con un’offerta identica alla prima, con il primo mese gratuito e nessun costo di attivazione.

In caso di superamento della soglia prevista e, in assenza di altre opzioni attive, il traffico internet verrà bloccato fino al rinnovo successivo. Per sbloccare il traffico e continuare a navigare al costo previsto del proprio Piano Base, dovrete chiamare il Servizio Clienti al numero 404040 e richiederne l’attivazione. Per tutte le altre informazioni o per scoprire l’intera gamma di offerte, visitate il sito ufficiale dell’operatore.