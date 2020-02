Finalmente possiamo annunciare che l’attesissimo Samsung Galaxy Z Flip è stato presentato ufficialmente e da ieri 15 febbraio 2020 è già disponibile a rate con l’operatore 3 Italia.

Quest’ultimo infatti, vi permetterà di acquistare il nuovo smartphone dell’azienda sud coreana, a rate con l’offerta All-In Power Special Edition. Scopriamo insieme tutti i dettagli.

3 Italia permette l’acquisto a rate del nuovissimo Samsung Galaxy Z Flip

Come si può vedere anche nella pagina ufficiale dell’operatore, 3 Italia permette ora l’acquisto del nuovissimo Galaxy Z Flip in combinazione all’offerta All-In Power Special Edition. Il dispositivo è acquistabile con un anticipo di 99.99 euro e 30 rate mensili da 39.99 euro con addebito su carta di credito o conto corrente. Ogni mese dovrete poi aggiungere al costo dello smartphone anche 11.99 euro dell’opzione tariffaria.

L’opzione in questione prevede minuti illimitati verso tutti i numeri mobili e fissi nazionali, SMS illimitati verso tutti i numeri nazionali e ben 100 GB di traffico internet con Giga Bank in modo da non perdere il traffico non utilizzato. Tutti gli utenti che ancora non sono clienti 3 Italia potranno attivare una nuova SIM al costo di 6.99 euro con la promessa di rimanere con l’operatore per almeno 24 mesi. Al contrario la pena da pagare sarà di 2.04 euro per ogni mese residuo.

Se invece siete passati alla concorrenza da meno di 60 giorni la SIM avrà un costo di 10 euro più altri 19 euro. In caso di recesso anticipato dal contratto di rateizzazione, le rate mancanti possono essere addebitate a scelta dall’utente, o un’unica soluzione o mantenendo il proprio piano mensile. Vi ricordo che l’offerta All-In Power Special Editon prevede l’attivazione del piano base Power29. Per tutte le altre informazioni visitate il sito ufficiale dell’operatore.