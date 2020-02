CoopVoce è sicuramente un gestore che negli ultimi tempi ha visto i frutti del suo duro lavoro, soprattutto durante gli ultimi mesi. Questo è ovviamente il risultato di un cambio di strategia che era necessario ai fini del raggiungimento di determinati obiettivi prefissati in passato.

Prima gli utenti non volevano sapere nulla di tutto questo, dato che le promozioni del provider risultavano scarne di contenuti anche se molto convenienti dal punto di vista del prezzo. In seguito poi lo scenario è radicalmente cambiato, con che ha dimostrato di avere stoffa da vendere grazie all’introduzione di nuove promozioni molto interessanti. In questo momento infatti la concorrenza stenta a rubare utenti al gestore di Coop, il quale infatti ha lanciato due nuove offerte proprio poche settimane fa. Lo scopo adesso è migliorare ulteriormente.

CoopVoce, sono disponibili sul sito ufficiale due nuove offerte piene di contenuti e con prezzi bassissimi

CoopVoce ha scelto di sostituire la sua ultima promozione con due new entry davvero interessanti che andranno avanti ancora per qualche tempo. I nomi sono ChiamaTutti Easy e ChiamaTutti Top 10, due soluzioni che sono diverse tra loro anche se si basano sugli stessi principi.

Infatti la prima delle due offre un numero minore di contenuti: ecco 300 minuti verso tutti, 300 SMS verso tutti e 3 giga di traffico dati in 4G. La seconda invece è molto più soddisfacente, dato che include minuti senza limiti verso tutti, 1000 SMS verso tutti e 10 giga di traffico dati in 4G. I prezzi rispettivamente sono di 5 e 9 € al mese per sempre.