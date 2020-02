CoopVoce stupisce ancora: ChiamaTutti Easy e Top 10 a pochi euro

CoopVoce ora come ora risulta il gestore virtuale più interessante per via delle sue offerte e della sua affidabilità. Una recente indagine condotta da Altroconsumo avrebbe portato a galla il parere del pubblico che sarebbe risultato sorprendente: CoopVoce è il gestore più affidabile di tutti.

Coloro che sono stati oggetto dell’indagine hanno affermato proprio questo, sostenendo che dopo aver sottoscritto una delle offerte del noto provider virtuale, non ci sono state brutte sorprese. Oltre a questo, ci sono però anche tantissime offerte interessanti che si sono susseguite e che a quanto pare continueranno a farlo. Sul sito ufficiale in questo momento ne sono presenti ben due, entrambe appartenenti alla linea ChiamaTutti che risulta tra le più amate. CoopVoce vuole infatti svoltare proprio con le sue offerte migliori e questo sembra essere il modo giusto.

CoopVoce: due ChiamaTutti battono la concorrenza, ecco la Top e la Easy con tutto incluso nel prezzo

Il meglio di CoopVoce è sicuramente sotto gli occhi di tutti da quando sono nate ufficialmente le due ChiamaTutti Easy e Top. Si tratta di due soluzioni importanti che in questo caso potrebbero risultare mortifere per la concorrenza.

La prima delle due possiede pochi contenuti, ma un prezzo estremamente allettante. Ci sono al suo interno 300 minuti verso tutti, 300 SMS e 3GB di traffico dati in 4G per navigare in internet a soli 5 euro al mese.

Segue poi la Top 10 che invece raccoglie al suo interno minuti senza limiti per telefonare a tutti, 1000 messaggi e 10 giga di traffico dati in 4G. Il prezzo in questo caso è di soli 9 euro al mese.