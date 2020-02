3 Italia segue a ruota la sorella maggiore Wind con il lancio di nuove offerte pensate appositamente per il periodo di San Valentino, ecco quindi arrivare le varie Play Love e All-In Love, con all’interno addirittura 50 o 100 giga di traffico dati alla massima velocità di navigazione.

Entrambe le soluzioni descritte possono essere richieste solamente entro il 16 febbraio 2020 in tutti i punti vendita sparsi per il territorio nazionale. L’attivazione è alla portata di ogni utente, ma ad una specifica condizione, dovrà essere richiesta la stessa promozione anche su una seconda SIM (potenzialmente intestata ad una persona differente); in caso contrario l’offerta non potrà effettivamente essere richiesta dal consumatore.

3 Italia: le differenze tra le offerte

La All-In Love è la promozione che riserva all’utente la possibilità di accedere a 100 giga di traffico, con 200 SMS e illimitati minuti da utilizzare verso ogni numero sul territorio nazionale, pagando comunque soli 11,99 euro al mese su conto corrente o carta di credito non ricaricabile (no prepagate o carte Electron). E’ presente un vincolo contrattuale della durata di 24 mesi, nonché il pagamento iniziale di 6,99 euro e di 10 euro per l’acquisto della SIM ricaricabile.

La Play Love, invece, è la promozione da 11,99 euro al mese con la quale sarà facile accedere a 100 SMS da utilizzare a piacimento, a 50 giga di traffico dati alla massima velocità di navigazione, nonché a illimitati minuti per telefonare a chiunque. Il costo iniziale è di 6,99 euro, con sempre la necessità di pagare anche i 10 euro per la SIM ricaricabile.

Sono inclusi anche i servizi Grande Cinema 3 e l’opzione 4G LTE per la navigazione ad alta velocità.