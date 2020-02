L’operatore Vodafone Italia ha recentemente inserito delle nuove offerte operator attack rivolte soprattutto agli attuali clienti di CoopVoce, Iliad e altri gestori virtuali.

Le offerte operator attack, come avrete già intuito, sono attivabili solamente dai nuovi clienti che effettuano la portabilità del proprio numero da operatori specifici. Scopriamo insieme i dettagli.

Vodafone contro CoopVoce e Iliad

L’offerta dedicata ai clienti che passano da Coop si chiama Unlimited e prevede minuti illimitati verso tutti i numeri mobili e fissi nazionali, SMS illimitati verso tutti e 50 GB di traffico internet alla massima velocità disponibile a soli 6.99 euro al mese con l’attivazione gratuita. Tutti gli utenti che invece provengono da Iliad o gestori virtuali, esclusi Kena mobile e Lycamobile possono attivare la stessa offerta al prezzo di 7 euro al mese con attivazione gratuita.

Gli utenti esclusi dalle offerte precedenti, ovvero quelli che provengono da Kena Mobile, Lycamobile e ho.Mobile possono attivare l’offerta denominata Special Minuti 50 GB. Quest’ultima comprende minuti illimitati verso tutti i numeri mobili e fissi nazionali e 50 GB di traffico internet alla massima velocità disponibile al prezzo di 9.90 euro al mese con un attivazione di 12.10 euro.

Infine, tutti gli attuali clienti di 3 Italia possono attivare l’offerta denominata Special Minuti 20 GB che comprende minuti illimitati verso tutti i numeri mobili e fissi nazionali e 20 GB di traffico internet al prezzo di 12 euro al mese con un’attivazione di 12 euro. Le offerte appena presentate sono attualmente attivabili, con scadenza non ancora nota. In caso di gestore diverso da quello indicato in fase di portabilità, l’offerta si rinnoverà al prezzo di 24.99 euro al mese. Per maggiori informazioni visitate il sito ufficiale dell’operatore.