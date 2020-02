Facebook si è seduta a tavolino a fare due conti sul destino della sua WhatsApp. In uso da oltre 1,5 miliardi di utenti rischia di soccombere di fronte ai nuovi SMS 2.0 di Google. I luoghi comuni sulla semplicità estrema dei messaggi vengono abbattuti da nuove considerazioni per quelle che sono le chat innovative chieste dagli utenti.

Visto che la maggior parte degli utenti appartengono al robottino verde e considerando la stanchezza mentale dei continui down di rete potrebbero essere molti a propendere per la scelta dell’inedita app Messaggi Android. Ha veramente qualcosa di nuovo. Gli utenti che hanno provato in anteprima le funzioni sono rimasti piacevolmente sorpresi.

App Android Messaggi si rinnova: arrivano gli SMS 2.0 contro Telegram e WhatsApp

Un aggiornamento Android garantisce l’utilizzo delle chat integrate con gli SMS. I messaggi con contenuti multimediali diventeranno familiari ai clienti Android che non aspettavano altro che questa notizia.

Da semplici messaggi a vere e proprie zone di comfort per la messaggistica istantanea. Come per WhatsApp di Facebook avremo ancora note vocali, messaggi di testo, chiamate e video chiamate, strumenti di condivisione, sticker, GIF e molto altro. Sarà la versione di WhatsApp esclusiva per dispositivi Android. Nessuna risposta da Apple per una eventuale controparte iOS.

Sulla base del fatto che il sistema si basa su rete 2G viene da pensare che le interruzioni di servizio si riducano a zero. Cosa che spingerà molti utenti a riconsiderare il valore dell’app verde in favore di questa nuova soluzione software. Inoltre non necessita di ulteriori app aggiuntive e non esiste un server centrale che rischia di bloccarsi. Al momento resta sciogliere solo il nodo sicurezza, limitato dalla mancanza di un sistema di crittografia efficace come per Telegram e WhatsApp.

In fase di test in Francia e Gran Bretagna il nuovo concept di messaggistica approderà presto in versione ufficiale anche in Italia. Aspettiamoci ulteriori aggiornamenti al riguardo.