Il MWC 2020 sarà un evento che si terrà in un clima molto particolare. Infatti alcune aziende come LG e ZTE hanno confermato che non parteciperanno alla fiera a causa della minaccia del Coronavirus. Questa scelta si è resa necessaria per salvaguardare la sicurezza dei propri dipendenti.

Tra le aziende che invece parteciperanno c’è Nubia, la quale ha confermato la propria presenza e anche qualcos’altro. Il brand infatti ha iniziato a distribuire gli inviti per assistere al lancio del nuovo Red Magic 5G. Lo smartphone da gaming sarà quindi presentato al MWC 2020 e sarà molto interessante.

Nubia infatti ha voluto inserire una feature unica nel suo genere che renderà il Red Magic 5G un top di gamma assoluto. Si tratta del pannello dotato di un refresh rate a 144Hz, di molto superiore a tutti i display attualmente in circolazione. Come se non bastasse, il device sarà caratterizzato anche dal supporto alla ricarica wireless a 80W.

Il Presidente e co-fondatore dell’azienda, Mr. Ni Fei, ha confermato la notizia direttamente sui propri canali social. Lo slogan utilizzato per lanciare il Red Magic 5G conferma che sarà il “primo device al mondo a poter vantare un display a 144Hz e il 5G“. Nonostante si tratti di uno slogan pubblicitario, la notizia è assolutamente vera.

Per il SoC, Nubia a scelto di equipaggiare il Qualcomm Snapdragon 865, una soluzione in grado di supportare un refresh rate così alto e la risoluzione QHD+. Per quanto riguarda la componente telefonica, ci aspettiamo la presenza del modem Snapdragon X55 considerando la compatibilità con le reti 5G. La memoria RAM sarà certamente LPDDR5 ma al momento non è chiaro l’ammontare, ci aspettiamo almeno 12GB. Al momento non è chiara la data di lancio, ma il MWC 2020 si terrà dal 24 al 27 febbraio quindi non resta che aspettare.