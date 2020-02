A maggio, Google presenterà i suoi nuovi telefoni di fascia media, Google Pixel 4a e 4a XL. Abbiamo già visto mesi fa alcuni design, nonché voci sulle caratteristiche interne di ciascuno dei modelli. Queste voci suggerivano che Google avrebbe fornito connettività 5G a questi dispositivi grazie allo Snapdragon 765G.

Tuttavia, oggi possiamo confermare che ciò non accadrà con Google Pixel 4a. Alcuni sviluppato di XDA hanno avuto accesso anticipato ad alcune informazioni, tra cui questa della connettività 5G.

Google Pixel 4A potrebbe comunque soddisfare le aspettative

Uno dei difetti più grandi secondo i possessori di Google Pixel 3a è stata la scelta del suo processore. Però, quest’anno sembra che il modello base della serie Pixel arriverà con il processore Snapdragon 730G. Rimane uno dei migliori nella fascia media e solo lo Snapdragon 765G lo supera. Quest’ultimo è previsto per il modello 5G o anche per quello XL.

Gli sviluppatori XDA hanno comunicato di non poter allegare le prove che li hanno portati a mettere in relazione Google Pixel 4a con Snapdragon 730G, ma hanno riferito che è stato grazie al suo nome in codice “Sunfish” (La società usa sempre i nomi dei pesci per i loro telefoni). Mentre avvertono nel post di essersi dedicati a questa scoperta, se condividessero le prove, potrebbero perdere l’accesso a quel documento. Quindi supponiamo che lo abbiano raggiunto in modi “misteriosi”.

Google, dunque, secondo quanto riferito, dovrebbe offrire uno dei migliori processori di fascia media con i suoi prossimi device Pixel e gli utenti saranno probabilmente soddisfatti. Naturalmente, non c’è ancora una conferma da parte della società.