Android: 8 app a pagamento gratis oggi sul Play Store Google

Le principali prerogative del mondo Android convergono tutte in un’unica direzione: soddisfare gli utenti ed offrirgli più possibilità. Proprio la versatilità dunque risulta un aspetto fondamentale all’interno della piattaforma del robottino verde, la quale risulta la più utilizzata al mondo.

Sono infatti oltre 2,5 miliardi le persone che godono del sistema operativo di Google, il quale è stato perfezionato col tempo grazie ai tanti aggiornamenti. In questo momento però ci sono alcune priorità, come ad esempio quella di ampliare i contenuti all’interno del Play Store, il quale risulta già molto fornito. Ma settimana scorsa sono arrivati tanti nuovi titoli interessanti, i quali non hanno lasciato incompiuto il progetto che avrebbe dovuto portare nuove app e nuovi giochi. In questo caso sembra però che ci sia anche una grande promozione, la quale in realtà è disponibile tutti i giorni. Alcuni titoli a pagamento sono infatti gratuiti, ma per un tempo limitato.

Android, solo oggi ci sono 8 app e giochi a pagamento gratis sul Play Store di Google

Stavate aspettando una nuova giornata per scoprire i titoli migliori da scaricare gratis invece che a pagamento? Ecco le soluzioni di casa Android che si sviluppano questa volta con ben 8 titoli tra applicazioni e giochi.