C’è chi punta ad avere tanti followers e chi, invece, preferisce limitare l’accesso ai propri contenuti ad una cerchia ristretta di amici e parenti. E ancora, c’è chi segue migliaia di account e chi, invece, ne segue pochi ma buoni, quelli che contano per davvero. Che tu rientri nella la prima tipologia di utente di Instagram o, piuttosto, nella seconda, poco importa: il Social ha appena aggiornato la sua app, lanciando una nuova modalità per visualizzare e gestire la lista dei profili da te seguiti, che sono adesso organizzati per categoria.

Instagram, gli account seguiti sono adesso suddivisi in due categorie

Se non ne fossi a conoscenza, è già possibile ordinare la lista degli account seguiti dal più recente al meno recente o viceversa, così da visualizzare, nei primi risultati, le persone che hai cominciato a seguire per prima su Instagram. L’ultimo aggiornamento dell’app, invece, ha aggiunto due nuove categorie all’interno della sezione Account seguiti: “Utenti con cui hai interagito di meno” e “Utenti mostrati più frequentemente nella tua sezione Notizie”. Nella prima categoria, ritroverai tutti i profili Instagram con i quali hai interagito di meno negli ultimi 90 giorni, per esempio non lasciando Mi Piace ai loro post o senza aggiungere una reazione alle loro storie. Nella seconda categoria, invece, ti vengono mostrati gli account più attivi e che hanno raccolto il maggior numero di post nella sua sezione Notizie negli ultimi 90 giorni.

Oltre ciò, è adesso possibile anche gestire più facilmente gli account seguiti, stabilendo se ricevere o meno una notifica qualora quel determinato profilo dovesse condividere un nuovo post, una storia o avviato una diretta su Instagram. Per farlo, ti basterà cliccare sui tre puntini verticali accanto al pulsante Segui già dell’account e poi sulla voce Gestisci le notifiche.