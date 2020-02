Le batterie del futuro prenderanno molte strade diverse, ma non sappiamo quale materiale ci permetterà di creare l’accumulatore perfetto che possa risolvere i nostri problemi di energia. Da oggi però il sogno di poter avere uno smartphone con un’autonomia infinita potrebbe essere meno onirico, poiché un gruppo di ricercatori delle Università di Alberta e Toronto hanno messo a punto il progetto per la costruzione di una batteria quantistica dalle super caratteristiche.

Lo studio è ancora in una fase teorica ma dimostra che la creazione di una batteria quantistica senza perdita di energia è fisicamente possibile. ‎‎Gabriel Hanna‎‎, chimico e ricercatore dell’Università di Alberta ha specificato:“una batteria quantistica è una piccola batteria di nano-dimensioni destinata ad essere utilizzata per applicazioni su scala nanometrica. Le batterie che conosciamo meglio, come la batteria agli ioni di litio che alimenta i nostri smartphone, si basa su principi elettrochimici classici, mentre le batterie quantistiche si basano esclusivamente sulla meccanica quantistica”. ‎

Smartphone con Batteria quantistica infinita: addio ai caricabatterie

Il team di ricerca ha raggiunto lo sviluppo teorico utilizzando un modello di rete quantistica aperta con alta simmetria strutturale, trasformandola in una piattaforma per immagazzinare l’energia assorbita dagli elettroni rilasciata da un fotone di luce sufficientemente energetico.‎

In aiuto ci viene ancora la spiegazione di Hanna:‎”la chiave è preparare questa rete quantistica in quello che chiamiamo uno stato oscuro. In questo stato infatti la rete non può scambiare energia con l’ambiente circostante, diventando quindi sostanzialmente immune a tutte le influenze ambientali e altamente resistente alle perdite di energia“.‎

Secondo il ricercatore, rompendo la simmetria strutturale della rete in modo controllato sarebbe possibile sia scaricare che ricaricare la batteria all’infinito. Si tratterebbe insomma di un modo efficiente per stoccare l’energia senza necessità di processi elettrochimici che normalmente usurano le componenti impiegate all’interno delle batterie.

Ora però realizzare una batteria quantistica è ancora molto difficile, ma in futuro i ricercatori si concentreranno proprio sulla costruzione del sistema per caricare e scaricare la batteria.