La programmazione di febbraio sarà ricca di serie tv interessanti, e dopo diversi rumors che circolavano è arrivata la conferma anche per Narcos Messico. La tanta attesa seconda stagione arriva ufficialmente su Netflix e lo farà fra qualche giorno, esattamente il 13 febbraio 2020.

Una notizia del genere ha scatenato l’ira dei fan che non vedevano l’ora di assistere al seguito della prima stagione, la quale ha avuto un riscontro positivo. La serie dedicata al narcotraffico messicano durante gli anni ottanta, viene vista più come una continuazione della serie Narcos di Pablo Escobar piuttosto che uno spin-off di per sè.

Seconda stagione di Narcos Messico il 13 febbraio

Appena prima di San Valentino, Netflix entusiasmerà il suo pubblico con la seconda stagione di Narcos Messico, ormai lo possiamo dire visto che è notizia ufficiale. Come già detto ed è anche un pensiero di molte persone, Narcos Messico sembra essere un proseguo dell’altra serie popolare di Narcos con Pablo Escobar.

Tralasciando questo discorso, occupiamoci di qualche anticipazione. Secondo le ultime indiscrezioni, si parla di una presenza nel cast ovvero quella di Wagner Moura che dovrà ricoprire il ruolo di Pablo Escobar. A riguardo non abbiamo certezze, considerando che non sappiamo in che situazione potrebbe essere presente.

Proprio in questi giorni, gli autori di questa serie sono rimasti soddisfatti del lavoro svolto, narrando delle situazioni di narcotraffico centroamericano corrispondenti il più possibile alla realtà. Inoltre, nella seconda stagione dovrebbero esserci anche delle trame svolte negli Stati Uniti, dove il racconto partirà dalla morte di Camarena.