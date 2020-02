Coronavirus: l'intelligenza artificiale può aiutare la ricerca?

Il caso che tiene banco da qualche settimana è di sicuro il nuovo coronavirus che sta destabilizzando il mondo sotto diversi aspetti. Si stanno pertanto analizzando al meglio le soluzioni da poter eventualmente adottare per bloccare la diffusione dell’epidemia, trovando una soluzione per curare i casi di contagio.

Oggi il coronavirus sta continuando a diffondersi non solo in Cina, ma anche nel resto del mondo. Sovviene pertanto un quesito inesorabile: come possono i dati e gli analytics dare una mano a bloccare l’onda infernale che sta arrivando con questa grande epidemia?

Coronavirus: Analytics, AI e tante risorse per provare a debellare il temibile virus

Stando a quanto dichiarato da Mark Lambrecht, Director of the Global Health and Life Sciences Practice di SAS, la situazione sarebbe favorevole. I big data che derivano da fonti sentinella e gli advanced analytics potranno avere di sicuro un ruolo fondamentale in merito a protezione e a sicurezza durante questa grande epidemia. Lambrecht riassume il tutto in tre punti: