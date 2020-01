Realme lancerà presto un nuovo smartphone della serie C, apprezzati perché offrono un comparto hardware entry-level ad un prezzo molto conveniente. Realme C3 (questo il nome del prossimo smartphone), rispetto al modello precedente, godrà di una batteria ancora più grande e di un SoC che lo renderà perfetto anche per giocare. A detta dell’azienda, Realme C3 sarà un gaming phone economico.

Realme, infatti, ha rivelato che il C3 sarà alimentato dal nuovo SoC MediaTek Helio G70 con GPU ARM G52. Questo, sarà il primo smartphone lanciato in India a godere di un processore del genere.

Realme C3, le caratteristiche note

Il lancio di Realme C3 è atteso per il prossimo 6 Febbraio, ma sono state già rivelate numerose informazioni a riguardo. Anzitutto, sappiamo che questo smartphone sarà dotato di uno schermo da 6,5 pollici con un rapporto schermo-corpo dell’89,8%.

Realme C3 sarà disponibile in due varianti, una con 3 GB di RAM e 32 GB di spazio di archiviazione interna, e l’altra con 4 GB di RAM e 64 GB di storage interno. Per quanto riguarda il comparto fotografico, sappiamo che lo smartphone avrà una doppia fotocamera posteriore con un sensore principale da 12 MP.

La batteria, invece, avrà una capacità di 5.000 mAh. Un grande salto in avanti rispetto al modello precedente, che presenta una batteria da 4.000 mAh. Questo è quanto sappiamo di Realme C3, il cui lancio, come è stato detto in precedenza, è atteso per il prossimo 6 Febbraio in India. Nel corso del Mobile World Congress di Barcellona, invece, Realme potrebbe presentare un nuovo smartphone di punta, ma per il momento si tratta di un semplice rumor.