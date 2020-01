HMD Global ha finalmente fissato un evento di presentazione ufficiale di alcuni nuovi smartphone a marchio Nokia per la prossima fiera mondiale del Mobile World Congress 2020. Nello specifico, l’evento in questione è stato fissato per il prossimo 23 febbraio alle ore 16:00.

HMD Global al MWC 2020: cosa verrà presentato?

Numerosi rumors e indiscrezioni ci hanno già svelato che nei piani dell’azienda finlandese ci sono svariati smartphone che verranno presentati nel corso del 2020. Uno degli smartphone più interessanti che presenterà l’azienda sarà il futuro Nokia 9.2 PureView, cioè il vero flagship a marchio Nokia. Troveremo infatti feature di alto livello, come il SoC Snapdragon 865 di Qualcomm e il supporto alla ricarica wireless.

Tuttavia, è già stato confermato che questo terminale non arriverà in veste ufficiale prima del prossimo autunno. Questo significa che, purtroppo, non vedremo questo nuovo top di gamma al MWC 2020 di Barcellona. Ma allora cosa verrà presentato? Come già accennato, nei piani di HMD Global ci sono numerosi smartphone appartenenti alla fascia medio-bassa del mercato.

Fra i terminali che potrebbero essere annunciati c’è il Nokia 8.2, un device appartenente alla fascia medio-alta del mercato e che sarà alimentato dal processore Snapdragon 765 di Qualcomm. Come memoria, ci saranno 8 GB di RAM e 128 GB di storage interno e sarà inoltre presente il supporto al 5G. Secondo gli ultimi rumors, questo dispositivo dovrebbe avere un prezzo di circa 500€.

Oltre a questo device, ci saranno anche i mid-range e entry-level Nokia 5.2 e Nokia 1.3. Il primo modello sarà equipaggiato presumibilmente con il SoC Snapdragon 632 di Qualcomm e con tagli di memoria pari a 3/32 GB e 4/64 GB. Il design sarà invece composto da un display IPS LCD con notch a goccia, mentre il prezzo dovrebbe aggirarsi attorno ai 170€. Il secondo modello, invece, dovrebbe essere alimentato da un processore MediaTek e dovrebbe disporre della versione software Android 10 Go Edition. A supporto, avremo 1 GB di RAM e 8 GB di storage interno. Il display in questo caso sarà sempre un IPS LCD da 6 pollici, mentre il prezzo sarà di circa 80€.