Torniamo a parlare di uno dei prossimi smartphone dell’azienda finlandese HMD Global, ovvero il Nokia 9.2. Tempo fa erano trapelate online alcune indiscrezioni che parlavano di un possibile rinvio del debutto ufficiale sul mercato ad autunno 2020, ma ora sono arrivati dei nuovi rumors. Secondo questi ultimi, lo smartphone verrà distribuito sul mercato con il nome di Nokia 9.2 PureView.

Nokia 9.2 PureView in arrivo ad un prezzo di circa 600€

Nokia 9 PureView è stato presentato circa un anno fa durante la scorsa fiera mondiale del Mobile World Congress 2020 e la sua peculiarità risiedeva nel comparto fotografico. dato che quest’ultimo era infatti composto da una penta fotocamera posteriore. Diversi rumors ci avevano suggerito l’arrivo del suo successore che avrebbe dovuto prendere il nome di Nokia 9.2 ma, come già anticipato, il terminale si chiamerà Nokia 9.2 PureView.

Stando alle ultime indiscrezioni, sembra che l’azienda finlandese abbia intenzione di cambiare alcune cose per questo device. Per il comparto fotografico, ad esempio, l’azienda sembra aver deciso di abbandonare la tecnologia Light Camera in favore di un comparto fotografico più semplice e convenzionale. Tuttavia, l’azienda non ha rivelato ancora nessun dettaglio ufficiale.

Ci saranno cambiamenti rispetto al precedente modello anche per quanto riguarda il prezzo di vendita. Il nuovo Nokia 9.2 PureView potrebbe essere infatti proposto ad un prezzo di listino di circa 600€, e questo lo piazzerebbe esattamente sulla stessa fascia di prezzo del precedente Nokia 8. In questo senso, quindi, HMD Global sembra aver deciso di voler cambiare la sua strategia, proponendo nuovamente uno smartphone top di gamma ma ad un prezzo piuttosto competitivo.

Alcune caratteristiche di questo dispositivo prevedono la presenza del processore top di gamma di Qualcomm, ovvero il SoC Snapdragon 865, il jack audio da 3.5 mm per le cuffie, il supporto alla ricarica wireless e un design innovativo con una buona ottimizzazione dei bordi laterali e delle cornici del display.