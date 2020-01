Huawei EMUI 10: aggiornamento per questi smartphone in lista

La storia di Huawei è stata un continuo crescendo e da qualche anno il colosso cinese si ritrova saldamente in testa alla classifica. Infatti, almeno secondo quanto riportato dagli ultimi dati, non ci sono possibilità per il prossimo trimestre di perdere il posto in classifica.

In questo momento però l’azienda si sta occupando di ben altro; infatti l’aggiornamento alla EMUI 10 è in arrivo. Dopo che molti altri smartphone l’hanno già ricevuto, la restante parte sembra essere la prossima destinazione della nuova interfaccia. Questa secondo i feedback sarebbe finalmente diversa dalle altre anche nei piccoli aspetti.

Huawei lancia la EMUI 10: il nuovo aggiornamento, ecco quali smartphone lo riceveranno di certo

Huawei P30 e Huawei P30 Pro,

Huawei P30 Lite,

Huawei Mate 20, Mate 20 Pro, Mate 20 Lite e Mate 20 X (4G e 5G);

Huawei Mate 20 Porsche RS,

Huawei Mate 10, Mate 10 Pro, Mate 10 e Mate RS Porsche Design;

Huawei P20 e P20 Pro,

Huawei P Smart 2019, P Smart + 2019 e P Smart Z;

Huawei Nova 5T, Nova 5, Nova 5 Pro, Nova 5i, Nova 4 e Nova 4e;

Huawei Y9 Prime 2019,

Huawei Y7 Pro 2019,

Huawei Y6 (2019),

Huawei Y9 2019,

Huawei Y7 (2019),

Huawei Y7 Pro (2019),

Huawei Y7 Prime (2019),

Huawei MediaPad M6 10.8,

Huawei MediaPad M6 8.4,

Huawei Enjoy 9S,

Huawei Maimang 8,

Huawei Enjoy 10 Plus.

Ecco poi quali sono poi i modelli di casa HONOR che vedranno arrivare il nuovo aggiornamento con tantissime novità incluse: