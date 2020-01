L’operatore virtuale di Vodafone, ho.Mobile, ha deciso di lanciare una guerra verso il concorrente Iliad con la nuova offerta denominata Voce a soli 4.99 euro. Questo per cercare di contrastare l’offerta lanciata dall’operatore francese all’inizio del mese di ottobre 2019.

A riportare la notizia è stato il sito mondomobileweb, secondo cui nelle prossime ore l’operatore dovrebbe lanciare le due nuove rispettive opzioni con denominazione ho 4.99 e ho 9.99. Scopriamo insieme tutti i dettagli.

ho.Mobile lancia il guanto di sfida a Iliad

Prima di presentare le varie opzioni, vogliamo annunciarvi che il prezzo mensile cambia a seconda dell’operatore di provenienza. L’offerta ho. 4.99 prevede minuti illimitati verso tutti i numeri mobili e fissi nazionali, SMS illimitati verso tutti e 50 GB di traffico internet in 4G basic alla velocità massima di 30 Mpbs. Il prezzo è di 4.99 euro con un costo di attivazione di 0.99 euro. L’offerta è arrivabile dagli utenti che provengono da Iliad, Fastweb Mobile e qualsiasi operatore virtuale.

L’offerta denominata ho 9.99 prevede lo stesso bundle della precedente, ovvero minuti ed SMS illimitati verso tutti i numeri nazionali e 50 GB di traffico internet in 4G basic al prezzo di 9.99 euro al mese. Questa è attivabile solamente dai nuovi clienti che provengono da Tim, Wind, 3 Italia e Vodafone. Entrambe le offerte possono essere attivate sul sito ufficiale dell’operatore oppure in un qualsiasi negozio aderente.

Vi ricordo che l’operatore virtuale offre un servizio denominato ho.fficina che aiuta tutti gli utenti che devono passare a ho, a configurare la nuova SIM Card, per gestire la propria offerta e i servizi offerti ed infine per risolvere un qualsiasi problema vi troviate davanti. Ci sono infatti delle domande più gettonate a cui è già stata data una risposta, per velocizzare il processo di richieste da parte degli utenti. Per maggiori informazioni visitate il sito ufficiale dell’operatore.