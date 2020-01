L’operatore 3 Italia ha lanciato ieri, mercoledì 29 gennaio 2020 delle nuove offerte dedicate a tutti gli utenti Under 30 che vorranno cambiare operatore con contestuale portabilità del proprio numero.

Le offerte lanciate fanno parte della gamma Young e si chiamano Play Young e 3Cube Young. Scopriamo insieme i bundle e il prezzo proposto per ciascuna nuova offerta.

3 Italia lancia delle nuove offerte Under 30

Iniziamo subito con la Play Young che comprende minuti illimitati verso tutti i numeri mobili e fissi nazionali, 100 SMS verso tutti e ben 80 GB di traffico internet a soli 11.99 euro al mese con costo di attivazione gratuito. Per questa offerta l’operatore prevede l’addebito sul credito residuo. L’offerta denominata 3Cube Young invece prevede 80 GB di traffico internet con dispositivo Wi-Fi WebCube e modalità Night Free, che non permette di consumare Giga da mezzanotte alle 8 del mattino, a 8.99 euro al mese. Anche in questo caso il costo dell’attivazione è gratuito.

Come specificato precedentemente, i nuovi clienti per attivare una delle due offerte appena descritte dovranno avere un’età compresa tra i 18 e i 30 anni. L’attivazione, in entrambi i casi, è possibile esclusivamente online sul sito ufficiale dell’operatore. Per procedere all’acquisto è sufficiente completare l’ordine inserendo i dati richiesti ed effettuare la procedura di riconoscimento.

I metodi di pagamento nel caso di acquisto di offerte solo SIM senza vincolo, può essere con carta di credito, bonifico bancario o Paypal ed il pagamento della ricarica obbligatoria per gli ordini effettuati online viene effettuato a conclusione della procedura di acquisto. Per maggiori informazioni, visitate la pagina ufficiale dell’operatore.