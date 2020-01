Durante lo scorso anno tanti utenti hanno lamentato, a loro dire, la mancanza di grandi aggiornamenti per WhatsApp. Nel 2019, rispetto a quelle che erano le abitudini, vi è stato indubbiamente minore impatto degli upgrade sulla piattaforma. Questo 2020 però nasce sotto il migliore degli auspici. Basta pensare solo a quello che sarà il prossimo aggiornamento previsto con l’arrivo della modalità notturna.

WhatsApp, utenti affascinati dalla possibilità di messaggi che si autodistruggono

Gli sviluppatori di WhatsApp, attraverso gli upgrade dei prossimi mesi, vogliono tenere a debita distanza tutti i rivali, primo su tutti Telegram

Una delle novità più discusse relativa alla piattaforma di messaggistica istantanea è quella dei cosiddetti messaggi a tempo, o anche messaggi autodistruttivi. Il team di sviluppo della chat sta lavorando a dei messaggi che si eliminano in automatico dopo un certo intervallo di tempo.

La peculiarità di questo tool è che ogni utente mittente potrà decidere il tempo in cui tenere in vita il messaggio. Ad ora, la scelta garantita da WhatsApp sembra essere orientata sua due possibilità: 5 secondi oppure un’ora.

Dato che si è ancora in una fase di sperimentazione, i messaggi che si autodistruggono allo stato attuale saranno disponibili soltanto per le conversazioni di gruppo. Non è affatto impossibile però pensare anche un lancio per le comunicazioni singole.

La scelta di puntare sui messaggi in grado di autodistruggersi è rivoluzionaria per quella che è la storia di WhatsApp, ma di certo non rappresenta un caso unico nel panorama delle chat. Basti pensare che questa soluzione è stata già adottata in passato da Instagram e Snapchat.