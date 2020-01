WhatsApp: attenzione al trucco con cui vi spiano gratis e di nascosto

Le difficoltà a cui tutti gli utenti che utilizzano WhatsApp vanno incontro sono più di quelle che si pensano. Infatti, nonostante sia ha che fare con una piattaforma quasi perfetta, i pericoli sono sempre dietro l’angolo e per mano degli utenti stessi. Infatti, vista la grande moltitudine di persone che popola la piattaforma, non si può pretendere che siano tutte persone perbene.

In questo caso c’è da precisare una cosa molto importante: WhatsApp non ha alcuna responsabilità, dato che mette a disposizione un servizio gratuito che chiunque è libero di usare. Bisognerebbe dunque controllare persona per persona ogni giorno e in ogni minuto, cosa che nessuno potrebbe fare. Gli sviluppatori però stanno cercando di prendere delle precauzioni, aggiornando l’applicazione con patch di sicurezza sempre migliori. Negli anni le truffe sono diminuite, e addirittura lo spionaggio è stato azzerato anche se qualcuno sostiene che ci sarebbe un metodo alternativo da usare.

WhatsApp, con questo metodo potete spiare tutti gli utenti che volete nei loro movimenti all’interno della chat più famosa del mondo

Secondo quanto riportato ultimamente, sarebbe disponibile un metodo perfetto per spiare i movimenti delle persone all’interno di WhatsApp. Questo significa che non c’è nulla di illegale e soprattutto che non potete scoprire cosa c’è all’interno delle chat altrui. L’applicazione che dovete scaricare si chiama Whats Tracker ed è gratuita.

Potrete selezionare uno o più utenti da monitorare durante la giornata e ricevere così delle notifiche. Queste vi arriveranno ogni volta che la persona da voi controllata sceglierà di entrare o uscire da WhatsApp.