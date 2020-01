Sono diversi mesi ormai che circolano online dei rumors riguardo al possibile arrivo sul mercato mobile del nuovo smartphone top di gamma dell’azienda finlandese HMD Global, ovvero del presunto Nokia 9.2. Tuttavia, stando a quanto emerso poche ore fa, sembra che dovremo attendere ancora diversi mesi prima del suo debutto ufficiale.

Secondo le ultime indiscrezioni trapelate in rete, l’azienda avrebbe rinviato l’arrivo ufficiale del suo prossimo smartphone top di gamma attorno ad autunno 2020. La causa sarebbe dovuta alla decisione di cambiare il processore presente sul dispositivo. I rumors degli scorsi mesi parlavano del SoC Snapdragon 855 di Qualcomm, ma a quanto sembra si passerà al più recente SoC Snapdragon 865 di Qualcomm.

Oltre al processore, a cambiare potrebbe essere anche il nome del terminale. Tempo fa infatti questo nuovo dispositivo top di gamma era conosciuto come Nokia 9.1 e sarebbe dovuto arrivare sul mercato fra il mese di aprile e il mese di giugno 2020. Come già accennato, però, il terminale prenderà il nome di Nokia 9.2 e arriverà in veste ufficiale ad autunno 2020.

The announcement of Nokia 9.2 is likely to be delayed until the autumn due to the replacement of the processor on the Snapdragon 865.#Nokia9 #NokiaMobile #HMD #Nokia2020 pic.twitter.com/DbAFdMFi6v

