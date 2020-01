Ritorna il SottoSopra: ecco tutte le novità di Stranger Things 4

I fan della serie sicuramente avranno già sentito parlare del SottoSopra, un luogo angusto all’interno del quale si consumano le vicende dei ragazzini di Hawkins. A quanto pare, però, nella quarta stagione i protagonisti di Stranger Things abbandoneranno la città, come di fatto suggerito dal teaser rilasciato poche settimane fa. Ad oggi, quindi, non sappiamo dove si evolverà la storia, ne tantomeno se la quarta stagione terminerà un ciclo avviato nell’ormai lontano 2016.

Attualmente non sono disponibili spoiler importanti se non che Billy che ha sacrificato se stesso per salvare Undici e che il demogorgone è stato definitivamente sconfitto. Cosa succederà quindi nella quarta stagione? Restate connessi con noi per conoscere tutte le novità in arrivo nei prossimi mesi.