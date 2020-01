Gli smartphone Premium e top di gamma

Parliamo ora di alcuni modelli di telefoni che sono più unici che rari a causa dei particolari estetica o per le componenti che posseggono. Il primo che analizziamo è il Vertu Signatue Diamond, un device sul quale sono presenti platino e diamanti e che ha un costo di oltre 88.000 dollari in edizione limitata, con soli 200 esemplari in tutto il globo.

Alla cifra record di 300.000 dollari troviamo il Black Diamond VIPN, il quale presenta una serie di specchi, led e diamanti ad impreziosire il tutto. Con il Mobiado Grand 7 invece, la personalizzazione estetica è massima e i prezzi partono da 2700 Euro. Citiamo infine il Caviar 3310 “The Last Emperor”, la riedizione del classico Nokia 3310 che ha fatto la storia della telefonia mobile negli anni 2000, in una particolare rivisitazione per la commemorazione dello Zar Nicola II di Russia.