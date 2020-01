Presto potremo insegnare a Google Assistant come pronunciare correttamente i nomi dei contatti che abbiamo in Rubrica. A lanciare l’indiscrezione sono stati, ancora una volta, i ragazzi di XDA Developers. Dallo smontaggio dell’APK della versione 10.93.8.29 dell’app Google, i ragazzi sono riusciti ad individuare una nuova funzionalità che permetterebbe di “addestrare” l’assistente di Google.

Google Assistant, la funzionalità che permetterà di addestrarlo a pronunciare correttamente i nomi

Grazie a questa nuova funzionalità, sarà possibile insegnare a Google Assistant come pronunciare correttamente i nomi delle persone che si hanno in Rubrica registrando la pronuncia fonetica di quel nome.

Al momento, pare che questa funzionalità permetta di insegnare a Google Assistant come pronunciare il nome del solo utente che utilizza lo smartphone. Nel caso in cui l’assistente dovesse pronunciare in modo errato il suo nome, sarà possibile insegnargli la pronuncia corretta accedendo all’area Impostazioni di Google Assistant e cliccando sulla voce Nickname.

Da quest’area, sarà possibile registrare la pronuncia del proprio nome, ascoltarla ed eventualmente eliminarla cliccando sulla voce Registra la tua pronuncia. O ancora, sarà possibile scegliere la pronuncia predefinita del proprio nome.

Analizzando le stringhe di codice dell’ultima versione dell’app Google, è stata individuata la voce Teach the Assistant to pronounce this contact’s name by recording your own (Insegna all’Assistente a pronunciare il nome di questo contatto registrando la tua pronuncia), che sembra suggerire che questa funzionalità possa in futuro permettere di addestrare l’Assistente a pronunciare correttamente anche i nomi di altri contatti.

Tuttavia, il colosso di Mountain View non ha ancora rilasciato alcuna informazione sul rilascio di questa funzionalità, ma potrebbe giungere sulla versione beta dell’app di Google molto presto.